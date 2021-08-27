Марко Николич назвал отличным судейство в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил судейство в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.

— Как оцениваете судейство в сегодняшнем матче?

— Отлично. Последних три тура не вижу никаких вопросов. В России есть хорошие судьи, которых нужно поддерживать, а не обсуждать каждый тур. Нужно дать им почувствовать нашу поддержку.