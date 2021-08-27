Марко Николич назвал отличным судейство в матче с «Динамо»
21:28
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил судейство в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.
— Как оцениваете судейство в сегодняшнем матче?
— Отлично. Последних три тура не вижу никаких вопросов. В России есть хорошие судьи, которых нужно поддерживать, а не обсуждать каждый тур. Нужно дать им почувствовать нашу поддержку.
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