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Марко Николич назвал отличным судейство в матче с «Динамо»

21:28
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил судейство в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.

— Как оцениваете судейство в сегодняшнем матче?

— Отлично. Последних три тура не вижу никаких вопросов. В России есть хорошие судьи, которых нужно поддерживать, а не обсуждать каждый тур. Нужно дать им почувствовать нашу поддержку.

Динамо — Локомотив

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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