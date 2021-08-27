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Николич — о матче с «Динамо»: «Самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России

21:27
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).

— Мне кажется, самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России. Ритм был жесткий, не останавливались ни секунды. Отличная игра для болельщиков. В какие-то моменты мы были лучше, в какие-то «Динамо». Во втором тайме не смогли много сделать у ворот, у «Динамо» моментов было больше. Мы старались играть вертикально. Очко каждой команде, великолепная игра. У нас 11 сборников на две команды, эта пауза на пользу нам. Если все сборники вернутся к нам, дай Бог, здоровыми, будет товарищеская игра. Будем стоять совершенно другая задача перед нами — вторым номером. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, будем стараться продолжать делать их счастливыми.

— С учетом дисквалификации Баринова, можно ли будет увидеть Бека-Бека в стартовом составе?

— Мы его купили, чтобы он играл, а не сидел, хотя и провели вместе всего две тренировки. Парню 19 лет, первый раз заграницей. По тестам в принципе он готов, но тесты — это одно, игра другое.

— Дебют Бека-Бека по 10-бальной шкале?

— Не оцениваю футболистов по баллам, он был на поле всего 20-25 минут. Неплохо отыграл.

Динамо — Локомотив

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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