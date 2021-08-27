ЦСКА раскрыл подробности травмы Бруно Фукса

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вышел на поле в матче молодежного первенства России против «Академии имени Коноплева» (2:0). Футболист получил повреждение во втором тайме и был заменен.

«Бруно Фукс был заменен в матче М-Лиги из-за небольшого мышечного дискомфорта. В течение нескольких дней медштаб будет проводить консервативную терапию, по результатам которой будет принято решение об окончательной тактике и сроках лечения игрока», — говорится в сообщении клуба.

Защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года и подписал контракт на пять лет. С тех пор он принял участие только в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут.