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ЦСКА раскрыл подробности травмы Бруно Фукса

21:40
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс вышел на поле в матче молодежного первенства России против «Академии имени Коноплева» (2:0). Футболист получил повреждение во втором тайме и был заменен.

«Бруно Фукс был заменен в матче М-Лиги из-за небольшого мышечного дискомфорта. В течение нескольких дней медштаб будет проводить консервативную терапию, по результатам которой будет принято решение об окончательной тактике и сроках лечения игрока», — говорится в сообщении клуба.

Защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года и подписал контракт на пять лет. С тех пор он принял участие только в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-bruno-fuchs/

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Александр Кравченко все материалы автора

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