Рыскин: «У «Ростова» полный кредит доверия к Джонатану Альбе»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что у руководства клуба полный кредит доверия к главному тренеру команды Джонатану Альбе.

— Какой кредит доверия? Полный, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт». — Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство.

— Назначить Альбу было рекомендацией Карпина?

— Мы обсуждали с ним это назначение, но решение, конечно, было за руководством клуба.

— Как вам игра Даниила Шанталия, который дебютировал?

— Отличная игра! Молодец, справился с эмоциями и хорошо себя проявил.

— Большой ли кредит доверия к молодым футболистам?

— Мне кажется, что у нас заигрывается одно из самых больших количеств молодых игроков. Конечно, к ним есть доверие. И именно это одна из причин, почему Альба стал главным тренером, — чтобы эта тенденция продолжалась и дальше.

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.