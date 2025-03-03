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Рыскин: «У «Ростова» полный кредит доверия к Джонатану Альбе»

Сергей Разин
корреспондент

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что у руководства клуба полный кредит доверия к главному тренеру команды Джонатану Альбе.

— Какой кредит доверия? Полный, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт». — Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство.

— Назначить Альбу было рекомендацией Карпина?

— Мы обсуждали с ним это назначение, но решение, конечно, было за руководством клуба.

— Как вам игра Даниила Шанталия, который дебютировал?

— Отличная игра! Молодец, справился с эмоциями и хорошо себя проявил.

— Большой ли кредит доверия к молодым футболистам?

— Мне кажется, что у нас заигрывается одно из самых больших количеств молодых игроков. Конечно, к ним есть доверие. И именно это одна из причин, почему Альба стал главным тренером, — чтобы эта тенденция продолжалась и дальше.

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

Источник: РБ Спорт
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ФК Ростов
Джонатан Альба
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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