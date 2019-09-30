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Мамаев рассказал о чувствах, когда впервые вошел в свою квартиру после заключения

15:45
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», отметил, что когда проснулся в своей квартире все равно почувствовал подкожную дрожь.

— Что ты почувствовал, когда вошел в квартиру?

— Не могу себе представить, что люди испытывают, когда у них большой срок. Мы пробыли только в заключении 11,5 месяцев... Вышли, у меня телефон в руке. Распорядка теперь нет. Сегодня проснулся в шесть утра, как на утреннее построение. Все было, какая-то подкожная дрожь была.

— Ты какой-то закрытый стал и мало говоришь.

— Там не надо много говорить.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=DY_xn-VtJ3s

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