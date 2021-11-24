«Зенит» вырвал ничью в матче с «Мальме» и весной сыграет в Лиге Европы
«Зенит» ушел от поражения в добавленное ко второму тайму время в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Счет в середине первого тайма открыл полузащитник хозяев Серен Рикс. Причем для шведов этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
У «Зенита» был отличный шанс сравнять счет во втором тайме. Но нападающий Артем Дзюба не смог реализовать пенальти: он пробил точно по центру ворот, и голкипер «Мальме» смог отбить мяч ногой.
В концовки второго тайма красную карточку получил защитник питерцев Дмитрий Чистяков.
И все же питерцы смогли спасти ситуацию. Главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР, который зафиксировал фол на Дзюбе в штрафной. Ярослав Ракицкий не промахнулся с точки.
«Мальме» набрал первые очки на групповом этапе. Но по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Российская команда не сможет потерять третью строчку, что дает ей право сыграть в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.
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