«Зенит» вырвал ничью в матче с «Мальме» и весной сыграет в Лиге Европы

«Зенит» ушел от поражения в добавленное ко второму тайму время в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в середине первого тайма открыл полузащитник хозяев Серен Рикс. Причем для шведов этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

У «Зенита» был отличный шанс сравнять счет во втором тайме. Но нападающий Артем Дзюба не смог реализовать пенальти: он пробил точно по центру ворот, и голкипер «Мальме» смог отбить мяч ногой.

В концовки второго тайма красную карточку получил защитник питерцев Дмитрий Чистяков.

И все же питерцы смогли спасти ситуацию. Главный арбитр встречи Андрис Трейманис назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР, который зафиксировал фол на Дзюбе в штрафной. Ярослав Ракицкий не промахнулся с точки.

«Мальме» набрал первые очки на групповом этапе. Но по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Российская команда не сможет потерять третью строчку, что дает ей право сыграть в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.