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Андрей Мостовой объяснил неудачную игру «Зенита» в первом тайме матча с «Мальме»

01:31
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил игру команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Очень тяжелая игра. Первый тайм дался тяжело. Два разных тайма получились.

Не то, что побаивались... Что-то не получилась в атаке, из обороны неправильно выходили. Была какая-то скованность. Главное, что переломили во второй тайме.

Мы понимаем, что разный уровень сопротивления в РПЛ и Лиги чемпионов, исходим из соперника. В пять защитников не получилось, но перестроились, что дало результат», — сказал Мостовой во флэш-интервью.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

 

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры