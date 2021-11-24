Андрей Мостовой объяснил неудачную игру «Зенита» в первом тайме матча с «Мальме»
01:31
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил игру команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
«Очень тяжелая игра. Первый тайм дался тяжело. Два разных тайма получились.
Не то, что побаивались... Что-то не получилась в атаке, из обороны неправильно выходили. Была какая-то скованность. Главное, что переломили во второй тайме.
Мы понимаем, что разный уровень сопротивления в РПЛ и Лиги чемпионов, исходим из соперника. В пять защитников не получилось, но перестроились, что дало результат», — сказал Мостовой во флэш-интервью.
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