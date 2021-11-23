Аршавин считает, что Азмуна в «Зените» сможет заменить только иностранец

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, работающий в петербургском клубе в должности директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, прокомментировал возможный уход из команды нападающего Сердара Азмуна.

«Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно, — приводит слова Аршавина Sport24. — Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не может силком заставить Сердара остаться. Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока».

Ранее сообщалось, что питерский клуб в декабре начнет переговоры с агентом 26-летнего футболиста. Однако сам иранец хочет продолжить карьеру в одном из клубов Европы. По информации СМИ, к Азмуну проявляет интерес «Лион».

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Азмун сыграл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи