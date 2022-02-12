«Краснодар» победил «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» (2:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в испанской Марбелье в рамках тренировочного сбора.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.

Ранее на сборах в Испании «Краснодар» победил шведский «Хаккен» (2:1), норвежскую «Волеренгу» (1:0) , словенскую «Жилину» (3:2), а также проиграл польской «Легии» (1:2). Следующую товарищескую игру подопечные Даниэля Фарке проведут 15 февраля против норвежского «Сарпсборга».

Товарищеские матчи. Клубы

«Мальме» (Швеция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2 (0:1)

Голы: Рамирес, 35 (0:1). Вандерсон Масиэл, 58 (0:2).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо (Е.Сорокин, 81), Рамирес, Крыховяк (Б.Рейхмен, 82), Классон (В.Якимов, 82), Черников (С.Е.Волков, 68), Вандерсон Масиэл (А.Мартынович, 69), Сперцян, Кайо (А.Ионов, 69), Ботхейм (В.Ильин, 82).

Предупреждение: Крыховяк, 60.

12 февраля.