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«Краснодар» победил «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» (2:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в испанской Марбелье в рамках тренировочного сбора.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.

Ранее на сборах в Испании «Краснодар» победил шведский «Хаккен» (2:1), норвежскую «Волеренгу» (1:0) , словенскую «Жилину» (3:2), а также проиграл польской «Легии» (1:2). Следующую товарищескую игру подопечные Даниэля Фарке проведут 15 февраля против норвежского «Сарпсборга».

Товарищеские матчи. Клубы

«Мальме» (Швеция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2 (0:1)

Голы: Рамирес, 35 (0:1). Вандерсон Масиэл, 58 (0:2).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо (Е.Сорокин, 81), Рамирес, Крыховяк (Б.Рейхмен, 82), Классон (В.Якимов, 82), Черников (С.Е.Волков, 68), Вандерсон Масиэл (А.Мартынович, 69), Сперцян, Кайо (А.Ионов, 69), Ботхейм (В.Ильин, 82).

Предупреждение: Крыховяк, 60.

12 февраля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Кристиан Рамирес
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Локомотив
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