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Сегодня, 13:10

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл «Ресовии»

Роман Шишов
Корреспондент

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл «Ресовии» со счетом 0:2.

Примечтально, что в составе польского клуба было два удаления.

«Арсенал» занимает 12-е место в таблице РПЛ. В матче 19-го тура, который пройдет 26 февраля, туляки в гостях сыграют с «Сочи».

Товарищеский матч

«Ресовия» (Польша) — «Арсенал Т» (Россия) — 2:0 (1:0)

Голы: Микулец, 38 (1:0). Хилбрихт, 73 (2:0).

«Арсенал Т»: Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Костадинов (Чаушич, 30. Кангва, 62), Илюхин,

Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Якушин, Панченко, Луценко (Марков, 62).

Предупреждение: Комор, 23.

Удаления: Кубович (Ресовия), 11. Микулец (Ресовия), 45.

12 февраля.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Арсенал (Тула)
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И В Н П +/- О
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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