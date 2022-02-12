Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл «Ресовии»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл «Ресовии» со счетом 0:2.

Примечтально, что в составе польского клуба было два удаления.

«Арсенал» занимает 12-е место в таблице РПЛ. В матче 19-го тура, который пройдет 26 февраля, туляки в гостях сыграют с «Сочи».

Товарищеский матч

«Ресовия» (Польша) — «Арсенал Т» (Россия) — 2:0 (1:0)

Голы: Микулец, 38 (1:0). Хилбрихт, 73 (2:0).

«Арсенал Т»: Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Костадинов (Чаушич, 30. Кангва, 62), Илюхин,

Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Якушин, Панченко, Луценко (Марков, 62).

Предупреждение: Комор, 23.

Удаления: Кубович (Ресовия), 11. Микулец (Ресовия), 45.

12 февраля.