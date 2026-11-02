Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Локомотив — Спартак: реакция на результат матча 13-го тура РПЛ 1 ноября 2026 года — слова Пиняева и Галактионова

«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби

Артем Белинин
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото «СЭ»
А Пиняеву даже пришлось объясняться перед фанатской трибуной.

Болельщики «Локомотива» надолго запомнят матч 13-го тура РПЛ против «Спартака». Железнодорожники проиграли со счетом 0:4 — и теперь находятся буквально в шаге от зоны вылета. После финального свистка Сергею Пиняеву пришлось успокаивать фанатскую трибуну, а главному тренеру команды Михаилу Галактионову — отбиваться от неудобных вопросов журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Спартак

«В клубе все будет хорошо»

К дерби «Локомотив» подошел в ужасном состоянии: накануне красно-зеленые вылетели из FONBET Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 1:3. После игры Галактионов даже допустил отставку.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — заявил Михаил Михайлович «Матч ТВ».

Несмотря на это, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сохранял оптимизм. Отвечая на вопросы «СЭ» и «РБ Спорт» перед игрой со «Спартаком», он подчеркнул: не стоит паниковать.

«В «Локомотиве» все будет хорошо... Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд. Понятное дело, что результаты сейчас не очень хорошие. Но мы делаем все возможное, чтобы это перевернуть», — сказал Ротенберг.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; 1&nbsp;ноября.«Локомотив» в свободном падении. У злого «Спартака» забил даже Парада, красно-белые догнали ЦСКА

Также гендиректор добавил: увольнять тренера никто не собирается, а матч с красно-белыми должен пройти хорошо.

«У нас профессиональный клуб. Мне кажется, нужно поддержать главного тренера в этот момент. Уверен, что сегодня мы можем показать достойную игру», — отметил функционер.

Однако у «Локо» с самого начала все пошло не по плану — уже на 11-й минуте Александр Руденко срезал мяч в свои ворота и «Спартак» вышел вперед. До перерыва красно-белые отличились еще дважды, а во втором тайме добавили четвертый гол — постарался Эсекьель Барко, не забивавший с августа.

Поражение стало историческим: по данным пресс-службы «Спартака», «Локомотив» впервые за 47 лет проиграл в дерби с разницей в четыре мяча. Как сообщает Opta, это еще и самая крупная неудача в родных стенах — до этого разгромы были только в гостях.

С точки зрения турнирной таблицы все тоже грустно — железнодорожники располагаются на 14-м месте, набрав 11 очков. У идущего в зоне прямого вылета «Ахмата» столько же — от 15-го места москвичей отделяют только дополнительные показатели.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионов в отставку не собирается

Учитывая ситуацию, обстановка на «РЖД Арене» была мрачная. По сообщениям комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, после провального первого тайма болельщики «Локомотива» кричали «Позор!» и даже бросали клубные шарфы.

После встречи неприятный разговор с фанатами состоялся у вингера красно-зеленых Сергея Пиняева.

«Мы все стараемся. Когда ***** начинается, все вместе падаем. Сейчас то же самое. Мы тоже стараемся. Чего не хватает? Всего хватает! Дело в нас. Мы **********. Мы все вместе **********. Сейчас четыре матча будет: «Рубин», Махачкала, «Ахмат» и «Родина». Это наши конкуренты, должны набирать по три очка в каждом матче, и тогда ситуация исправится. Сейчас нет смысла объясняться, мы **********. Мы должны все вместе выбираться из этой *****», — сказал Пиняев болельщикам.

Вскоре после завершения встречи инсайдер Иван Карпов сообщил, что в клубе готовятся к зимней трансферной кампании. По словам источника, «Локо» ищет пятерых новичков, причем со специфическими требованиями — судя по документам, на каждую позицию требуется футболист определенного типа: Серхио Агуэро, Марсело, Бруну Фернандеш. При этом на одного игрока «Локо» готов потратить не более 2,5 миллиона евро.

Сообщение оперативно обыграли в «Спартаке» — разместили фотографию Манфреда Угальде с наградой лучшему игроку матча. «Нападающий (тип Агуэро)», — пошутили красно-белые, скопировав оригинал.

Впрочем, в «Локомотиве» быстро все опровергли.

«Информация Карпова полностью выдумана... Наш состав на первую восьмерку. Мы, очевидно, должны быть в первой половине таблицы. Надеемся, что в ближайшее время начнем подниматься от матча к матчу. Даже думать не хочу о вылете в ФНЛ», — заявил спортивный директор клуба Нариман Акавов в беседе с журналистами.

Кроме того, функционер поддержал Галактионова.

«Каждый день на связи с Михаилом Михайловичем. Верим в него. Ситуация не устраивает, но мы его поддерживаем. Решения надо принимать на холодную голову. Не нужно эмоций. С нашей стороны доверие есть. Галактионов многие тяжелые моменты в клубе прошел. Хотелось бы и этот момент пройти вместе», — сказал он.

Михаил Галактионов.«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?

Сам тренер в интервью «Матч ТВ» на вопрос об отставке после разгрома от «Спартака» ответил коротко.

«Все возможно», — ответил Галактионов.

А на пресс-конференции Михаилу Михайловичу снова пришлось отбиваться от журналистов.

«Что должно случиться, чтобы я подумал об уходе? Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна... Поможет ли пауза на матчи сборных? Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка», — сказал Галактионов.

О старте сезона тренер высказался откровенно.

«Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению», — отметил он.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома в 14-м туре РПЛ против «Рубина». Появится ли у команды новый главный — вопрос открытый.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Ротенберг, Никитин или Разин: кто будет тренировать сборную России на чемпионате мира?
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?
«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?
Митрюшкин уверен, что «Локомотив» сможет избежать вылета из РПЛ
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 1 ноября
Четыре гола и объятия вратарей: «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
«Зачем вы задаете вопросы об отставке?» Галактионов и Карседо — после разгрома в дерби
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?

«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости