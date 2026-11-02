«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби
Болельщики «Локомотива» надолго запомнят матч 13-го тура РПЛ против «Спартака». Железнодорожники проиграли со счетом 0:4 — и теперь находятся буквально в шаге от зоны вылета. После финального свистка Сергею Пиняеву пришлось успокаивать фанатскую трибуну, а главному тренеру команды Михаилу Галактионову — отбиваться от неудобных вопросов журналистов.
«В клубе все будет хорошо»
К дерби «Локомотив» подошел в ужасном состоянии: накануне красно-зеленые вылетели из FONBET Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 1:3. После игры Галактионов даже допустил отставку.
«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — заявил Михаил Михайлович «Матч ТВ».
Несмотря на это, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сохранял оптимизм. Отвечая на вопросы «СЭ» и «РБ Спорт» перед игрой со «Спартаком», он подчеркнул: не стоит паниковать.
«В «Локомотиве» все будет хорошо... Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд. Понятное дело, что результаты сейчас не очень хорошие. Но мы делаем все возможное, чтобы это перевернуть», — сказал Ротенберг.
Также гендиректор добавил: увольнять тренера никто не собирается, а матч с красно-белыми должен пройти хорошо.
«У нас профессиональный клуб. Мне кажется, нужно поддержать главного тренера в этот момент. Уверен, что сегодня мы можем показать достойную игру», — отметил функционер.
Однако у «Локо» с самого начала все пошло не по плану — уже на 11-й минуте Александр Руденко срезал мяч в свои ворота и «Спартак» вышел вперед. До перерыва красно-белые отличились еще дважды, а во втором тайме добавили четвертый гол — постарался Эсекьель Барко, не забивавший с августа.
Поражение стало историческим: по данным пресс-службы «Спартака», «Локомотив» впервые за 47 лет проиграл в дерби с разницей в четыре мяча. Как сообщает Opta, это еще и самая крупная неудача в родных стенах — до этого разгромы были только в гостях.
С точки зрения турнирной таблицы все тоже грустно — железнодорожники располагаются на 14-м месте, набрав 11 очков. У идущего в зоне прямого вылета «Ахмата» столько же — от 15-го места москвичей отделяют только дополнительные показатели.
Галактионов в отставку не собирается
Учитывая ситуацию, обстановка на «РЖД Арене» была мрачная. По сообщениям комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, после провального первого тайма болельщики «Локомотива» кричали «Позор!» и даже бросали клубные шарфы.
После встречи неприятный разговор с фанатами состоялся у вингера красно-зеленых Сергея Пиняева.
«Мы все стараемся. Когда ***** начинается, все вместе падаем. Сейчас то же самое. Мы тоже стараемся. Чего не хватает? Всего хватает! Дело в нас. Мы **********. Мы все вместе **********. Сейчас четыре матча будет: «Рубин», Махачкала, «Ахмат» и «Родина». Это наши конкуренты, должны набирать по три очка в каждом матче, и тогда ситуация исправится. Сейчас нет смысла объясняться, мы **********. Мы должны все вместе выбираться из этой *****», — сказал Пиняев болельщикам.
Вскоре после завершения встречи инсайдер Иван Карпов сообщил, что в клубе готовятся к зимней трансферной кампании. По словам источника, «Локо» ищет пятерых новичков, причем со специфическими требованиями — судя по документам, на каждую позицию требуется футболист определенного типа: Серхио Агуэро, Марсело, Бруну Фернандеш. При этом на одного игрока «Локо» готов потратить не более 2,5 миллиона евро.
Сообщение оперативно обыграли в «Спартаке» — разместили фотографию Манфреда Угальде с наградой лучшему игроку матча. «Нападающий (тип Агуэро)», — пошутили красно-белые, скопировав оригинал.
Впрочем, в «Локомотиве» быстро все опровергли.
«Информация Карпова полностью выдумана... Наш состав на первую восьмерку. Мы, очевидно, должны быть в первой половине таблицы. Надеемся, что в ближайшее время начнем подниматься от матча к матчу. Даже думать не хочу о вылете в ФНЛ», — заявил спортивный директор клуба Нариман Акавов в беседе с журналистами.
Кроме того, функционер поддержал Галактионова.
«Каждый день на связи с Михаилом Михайловичем. Верим в него. Ситуация не устраивает, но мы его поддерживаем. Решения надо принимать на холодную голову. Не нужно эмоций. С нашей стороны доверие есть. Галактионов многие тяжелые моменты в клубе прошел. Хотелось бы и этот момент пройти вместе», — сказал он.
Сам тренер в интервью «Матч ТВ» на вопрос об отставке после разгрома от «Спартака» ответил коротко.
«Все возможно», — ответил Галактионов.
А на пресс-конференции Михаилу Михайловичу снова пришлось отбиваться от журналистов.
«Что должно случиться, чтобы я подумал об уходе? Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна... Поможет ли пауза на матчи сборных? Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка», — сказал Галактионов.
О старте сезона тренер высказался откровенно.
«Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению», — отметил он.
Следующий матч «Локомотив» проведет дома в 14-м туре РПЛ против «Рубина». Появится ли у команды новый главный — вопрос открытый.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
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14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
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15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1