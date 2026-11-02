«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби

А Пиняеву даже пришлось объясняться перед фанатской трибуной.

Болельщики «Локомотива» надолго запомнят матч 13-го тура РПЛ против «Спартака». Железнодорожники проиграли со счетом 0:4 — и теперь находятся буквально в шаге от зоны вылета. После финального свистка Сергею Пиняеву пришлось успокаивать фанатскую трибуну, а главному тренеру команды Михаилу Галактионову — отбиваться от неудобных вопросов журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«В клубе все будет хорошо»

К дерби «Локомотив» подошел в ужасном состоянии: накануне красно-зеленые вылетели из FONBET Кубка России, уступив ЦСКА со счетом 1:3. После игры Галактионов даже допустил отставку.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — заявил Михаил Михайлович «Матч ТВ».

Несмотря на это, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сохранял оптимизм. Отвечая на вопросы «СЭ» и «РБ Спорт» перед игрой со «Спартаком», он подчеркнул: не стоит паниковать.

«В «Локомотиве» все будет хорошо... Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд. Понятное дело, что результаты сейчас не очень хорошие. Но мы делаем все возможное, чтобы это перевернуть», — сказал Ротенберг.

Также гендиректор добавил: увольнять тренера никто не собирается, а матч с красно-белыми должен пройти хорошо.

«У нас профессиональный клуб. Мне кажется, нужно поддержать главного тренера в этот момент. Уверен, что сегодня мы можем показать достойную игру», — отметил функционер.

Однако у «Локо» с самого начала все пошло не по плану — уже на 11-й минуте Александр Руденко срезал мяч в свои ворота и «Спартак» вышел вперед. До перерыва красно-белые отличились еще дважды, а во втором тайме добавили четвертый гол — постарался Эсекьель Барко, не забивавший с августа.

Поражение стало историческим: по данным пресс-службы «Спартака», «Локомотив» впервые за 47 лет проиграл в дерби с разницей в четыре мяча. Как сообщает Opta, это еще и самая крупная неудача в родных стенах — до этого разгромы были только в гостях.

С точки зрения турнирной таблицы все тоже грустно — железнодорожники располагаются на 14-м месте, набрав 11 очков. У идущего в зоне прямого вылета «Ахмата» столько же — от 15-го места москвичей отделяют только дополнительные показатели.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионов в отставку не собирается

Учитывая ситуацию, обстановка на «РЖД Арене» была мрачная. По сообщениям комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, после провального первого тайма болельщики «Локомотива» кричали «Позор!» и даже бросали клубные шарфы.

После встречи неприятный разговор с фанатами состоялся у вингера красно-зеленых Сергея Пиняева.

«Мы все стараемся. Когда ***** начинается, все вместе падаем. Сейчас то же самое. Мы тоже стараемся. Чего не хватает? Всего хватает! Дело в нас. Мы **********. Мы все вместе **********. Сейчас четыре матча будет: «Рубин», Махачкала, «Ахмат» и «Родина». Это наши конкуренты, должны набирать по три очка в каждом матче, и тогда ситуация исправится. Сейчас нет смысла объясняться, мы **********. Мы должны все вместе выбираться из этой *****», — сказал Пиняев болельщикам.

Вскоре после завершения встречи инсайдер Иван Карпов сообщил, что в клубе готовятся к зимней трансферной кампании. По словам источника, «Локо» ищет пятерых новичков, причем со специфическими требованиями — судя по документам, на каждую позицию требуется футболист определенного типа: Серхио Агуэро, Марсело, Бруну Фернандеш. При этом на одного игрока «Локо» готов потратить не более 2,5 миллиона евро.

Сообщение оперативно обыграли в «Спартаке» — разместили фотографию Манфреда Угальде с наградой лучшему игроку матча. «Нападающий (тип Агуэро)», — пошутили красно-белые, скопировав оригинал.

Впрочем, в «Локомотиве» быстро все опровергли.

«Информация Карпова полностью выдумана... Наш состав на первую восьмерку. Мы, очевидно, должны быть в первой половине таблицы. Надеемся, что в ближайшее время начнем подниматься от матча к матчу. Даже думать не хочу о вылете в ФНЛ», — заявил спортивный директор клуба Нариман Акавов в беседе с журналистами.

Кроме того, функционер поддержал Галактионова.

«Каждый день на связи с Михаилом Михайловичем. Верим в него. Ситуация не устраивает, но мы его поддерживаем. Решения надо принимать на холодную голову. Не нужно эмоций. С нашей стороны доверие есть. Галактионов многие тяжелые моменты в клубе прошел. Хотелось бы и этот момент пройти вместе», — сказал он.

Сам тренер в интервью «Матч ТВ» на вопрос об отставке после разгрома от «Спартака» ответил коротко.

«Все возможно», — ответил Галактионов.

А на пресс-конференции Михаилу Михайловичу снова пришлось отбиваться от журналистов.

«Что должно случиться, чтобы я подумал об уходе? Ничего. В ближайшее время мы решим ситуацию. Пресс-конференции не место для обсуждения тем отставки. Зачем вы задаете такие вопросы? Ситуация всем понятна... Поможет ли пауза на матчи сборных? Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка», — сказал Галактионов.

О старте сезона тренер высказался откровенно.

«Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению», — отметил он.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома в 14-м туре РПЛ против «Рубина». Появится ли у команды новый главный — вопрос открытый.