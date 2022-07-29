Малафеев рассчитывает увидеть захватывающую игру в матче «Зенита» и «Локомотива»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча питерцев против «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ.

«У «Локомотива» хороший состав, в игре с «Нижним Новгородом» им не хватило времени, чтобы одержать победу. А в последней игре, даже играя в меньшинстве против «Ростова», они смогли заработать очко. Встречаются две сильные команды. Рассчитываю, что в первую очередь мы увидим интересную и захватывающую игру», — сказал Малафеев «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.