Гулиев рассказал, насколько его оштрафовал «Спартак» после драки с американцем

Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о сумме штрафа после драки с американцем Майклом Коу в 2019 году.

«Меня оштрафовали на пять миллионов рублей и отправили в дубль. Когда Кононов (главный тренер «Спартака» в сезоне-2018/19 Олег Кононов. — Прим. «СЭ») подошел ко мне, чтобы поговорить, я не дал ему начать беседу. Сходу сказал: «Мне сорвало голову, и я сделал глупость. Признаю свою вину и приму любое ваше решение относительно меня».

Олег Георгиевич, видя, в каком я состоянии, пытался меня успокоить, но одобрить случившееся, конечно, не мог. Высшее руководство, в том числе Федун, тоже было в курсе произошедшего. Их мнение по ситуации мне передавали начальник команды и главный тренер. Лично не разговаривали», — цитирует Гулиева Sport24.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа.