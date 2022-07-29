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Гулиев рассказал, насколько его оштрафовал «Спартак» после драки с американцем

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о сумме штрафа после драки с американцем Майклом Коу в 2019 году.

«Меня оштрафовали на пять миллионов рублей и отправили в дубль. Когда Кононов (главный тренер «Спартака» в сезоне-2018/19 Олег Кононов. — Прим. «СЭ») подошел ко мне, чтобы поговорить, я не дал ему начать беседу. Сходу сказал: «Мне сорвало голову, и я сделал глупость. Признаю свою вину и приму любое ваше решение относительно меня».

Олег Георгиевич, видя, в каком я состоянии, пытался меня успокоить, но одобрить случившееся, конечно, не мог. Высшее руководство, в том числе Федун, тоже было в курсе произошедшего. Их мнение по ситуации мне передавали начальник команды и главный тренер. Лично не разговаривали», — цитирует Гулиева Sport24.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-29-menya-oshtrafovali-na-pyat-millionov-guliyev-rasskazal-kak-v-spartake-otreagirovali-na-yego-draku-s-amerikantsem
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