Аршавин назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба против «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ.

«Зенит» в любом матче РПЛ является фаворитом! В прошлом матче против «Крыльев Советов» они провели хороший матч. Надеюсь, что они будут продолжать дальше в том же духе", — сказал Аршавин «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.