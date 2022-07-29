Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:54

Аршавин назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба против «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ.

«Зенит» в любом матче РПЛ является фаворитом! В прошлом матче против «Крыльев Советов» они провели хороший матч. Надеюсь, что они будут продолжать дальше в том же духе", — сказал Аршавин «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Последняя остановка Анкалаева перед титульником. Магомед должен побеждать американца Смита на UFC 277 и уже думать о чемпионе Прохазке
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Урал» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2022 года
Малафеев рассчитывает увидеть захватывающую игру в матче «Зенита» и «Локомотива»
Булыкин: «Кокорин может в своем нынешнем состоянии забить десять мячей за сезон в РПЛ»
Кобелев ответил, каким российским клубам способен помочь Кокорин
Билялетдинов считает, что «Локомотив» может дать бой «Зениту» в Санкт-Петербурге
РПЛ: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Оренбург» и другие матчи 3-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малафеев рассчитывает увидеть захватывающую игру в матче «Зенита» и «Локомотива»

Агент Сафонов рассказал, сколько могут платить Кокорину в РПЛ. В «Фиорентине» он получает 3,6 млн евро в год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости