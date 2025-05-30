Митрофанов: «Регламент — это не догма. Переписать его — не самое сложное мероприятие»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, будет ли переписан регламент из-за ситуации с «Химками».

— Будет ли переписан регламент?

— Регламент — это не догма. Переписать его — не самое сложное мероприятие. Важно принять правильное решение. Каждую ситуацию регламент не должен учитывать, а должен иметь общую картину.

Логика сегодняшнего регламента заключается в том, что задача система лицензирования — это выдача лицензий, максимальное побуждение клуба и ответственных лиц к выполнению требований системы. Каждый год с большим количеством клубов мы проходим процедуру ликвидации несоответствия. Система лицензирования способствует выздоровлению финансовой ситуации в клубах РПЛ. Решение невыдачи лицензии — административное. Особенно, когда клуб остается в РПЛ по спортивному принципу. Любое административное решение может быть обжаловано, может быть изменено. В течение срока могут быть устранены причины для невыдачи. Совокупность всех факторов приводит к тому, что мы должны дождаться окончания административного решения.

— Есть ли дата исполкома?

— Мы, лига, участники соревнований заинтересованы в раннем проведении. Соревнования начинаются 18 июля. Наша задача, чтобы команды максимально рано узнали о составе участников. До 15 июля мы точно успеем, даже раньше.

«Химки» по итогам сезона РПЛ-2024/25 заняли 12-е место в турнирной таблице. Позднее РФС отказал клубу в выдаче лицензии, необходимой для выступления в РПЛ, из-за отсутствия финансовых гарантий.