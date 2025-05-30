Генеральный секретарь РФС Митрофанов ответил на вопрос о ситуации с переходными матчами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о ситуации с переходными матчами в РПЛ.

— Для «Пари НН» стыковые матчи являются формальностью?

— Позицию РПЛ запросим по итогам стыковых матчей. Такая позиция кажется логичной, но она не предусмотрена регламентом напрямую. Каждая команда сейчас должна играть в футбол, а не думать о том, какое решение может принять исполком РФС. Учитывая, что у «Химок» в течение 10 дней есть возможность обратиться в CAS на отмену решения.

Не так давно лицензия РФС выдавалась во время стыковых матчей и даже после их. У нас есть обязанность выдать лицензию до 1 июля. Можно установить любую дату внутри, но если такая экстраординарная ситуация происходит — является ли проведение матчей конца сезона спортивным. Логика здесь работает в обе стороны.

В переходных матчах «Пари НН» играет с «Сочи» (2:1 — первая игра) и «Ахмат» с «Уралом» (1:2 — первый матч). Ответные матч пройдут в субботу, 31 мая.