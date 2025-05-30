Митрофанов объяснил, почему «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования клубов прокомментировал финансовое положение «Химок».

— Считаю, что РПЛ, как организация, которой делегировано право на проведение соревнований, сделала все правильно в ситуации «Химок». Приняли правильное решение. Молодцы, поддерживаем это решение. Обязали «Химки» потратить деньги на те цели, которые были указаны РПЛ. Было ли основание лишать «Химки» лицензии во время турнира? Нет. У любого клуба бывают проблемы. Если игроку не платят зарплату, они могут обратиться в палату. Если они не делают этого — это их решение.

— Что не так с «Химками»?

— «Химки» имели просроченную кредиторскую задолженность перед субъектами футбола. Она была значительной, близка к половине годового бюджета. С 28 февраля по 24 мая, если бы «Химки» показали динамику погашения задолженности, это бы являлось основанием для возможности позитивного рассмотрения.

Второй аспект — наличие гарантий на следующий сезон. В случае выдачи лицензии «Химкам» был бы жесткий контроль по каждой финансовой операции. Мы бы поручили РПЛ следить за этим. Просроченные задолженности и еще непросроченные не позволили нам сделать вывод, что гарантии будут выполнены. Но эта история не позволяет и получить лицензию для первой лиги. Могут быть правовые последствия в виду потери правового статуса субъекта футбола. Никакой истории с внешним управлением не существует — это квази-формулировка. Мы два сезона следили за финансовыми условиями «Химок», чтобы не было больших долгов. Как только ограничения снимались, клуб пускался во все тяжкие.

Мы дождались максимальной даты в графике, но «Химки» в последние дни закидали нас гарантиями, обещали предоставить документы об оплате. Ждали, отказали. Они подали апелляцию. До вечера 27 мая ждали платежки.

— «Химки» не начали оплачивать 27 мая?

— Не начали. Нам таких документов предоставлено не было.

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.