Митрофанов объяснил, почему «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования клубов прокомментировал финансовое положение «Химок».
— Считаю, что РПЛ, как организация, которой делегировано право на проведение соревнований, сделала все правильно в ситуации «Химок». Приняли правильное решение. Молодцы, поддерживаем это решение. Обязали «Химки» потратить деньги на те цели, которые были указаны РПЛ. Было ли основание лишать «Химки» лицензии во время турнира? Нет. У любого клуба бывают проблемы. Если игроку не платят зарплату, они могут обратиться в палату. Если они не делают этого — это их решение.
— Что не так с «Химками»?
— «Химки» имели просроченную кредиторскую задолженность перед субъектами футбола. Она была значительной, близка к половине годового бюджета. С 28 февраля по 24 мая, если бы «Химки» показали динамику погашения задолженности, это бы являлось основанием для возможности позитивного рассмотрения.
Второй аспект — наличие гарантий на следующий сезон. В случае выдачи лицензии «Химкам» был бы жесткий контроль по каждой финансовой операции. Мы бы поручили РПЛ следить за этим. Просроченные задолженности и еще непросроченные не позволили нам сделать вывод, что гарантии будут выполнены. Но эта история не позволяет и получить лицензию для первой лиги. Могут быть правовые последствия в виду потери правового статуса субъекта футбола. Никакой истории с внешним управлением не существует — это квази-формулировка. Мы два сезона следили за финансовыми условиями «Химок», чтобы не было больших долгов. Как только ограничения снимались, клуб пускался во все тяжкие.
Мы дождались максимальной даты в графике, но «Химки» в последние дни закидали нас гарантиями, обещали предоставить документы об оплате. Ждали, отказали. Они подали апелляцию. До вечера 27 мая ждали платежки.
— «Химки» не начали оплачивать 27 мая?
— Не начали. Нам таких документов предоставлено не было.
Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1