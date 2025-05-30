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Митрофанов объяснил, почему «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования клубов прокомментировал финансовое положение «Химок».

— Считаю, что РПЛ, как организация, которой делегировано право на проведение соревнований, сделала все правильно в ситуации «Химок». Приняли правильное решение. Молодцы, поддерживаем это решение. Обязали «Химки» потратить деньги на те цели, которые были указаны РПЛ. Было ли основание лишать «Химки» лицензии во время турнира? Нет. У любого клуба бывают проблемы. Если игроку не платят зарплату, они могут обратиться в палату. Если они не делают этого — это их решение.

— Что не так с «Химками»?

— «Химки» имели просроченную кредиторскую задолженность перед субъектами футбола. Она была значительной, близка к половине годового бюджета. С 28 февраля по 24 мая, если бы «Химки» показали динамику погашения задолженности, это бы являлось основанием для возможности позитивного рассмотрения.

Второй аспект — наличие гарантий на следующий сезон. В случае выдачи лицензии «Химкам» был бы жесткий контроль по каждой финансовой операции. Мы бы поручили РПЛ следить за этим. Просроченные задолженности и еще непросроченные не позволили нам сделать вывод, что гарантии будут выполнены. Но эта история не позволяет и получить лицензию для первой лиги. Могут быть правовые последствия в виду потери правового статуса субъекта футбола. Никакой истории с внешним управлением не существует — это квази-формулировка. Мы два сезона следили за финансовыми условиями «Химок», чтобы не было больших долгов. Как только ограничения снимались, клуб пускался во все тяжкие.

Мы дождались максимальной даты в графике, но «Химки» в последние дни закидали нас гарантиями, обещали предоставить документы об оплате. Ждали, отказали. Они подали апелляцию. До вечера 27 мая ждали платежки.

— «Химки» не начали оплачивать 27 мая?

— Не начали. Нам таких документов предоставлено не было.

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

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РФС
ФК Химки
Максим Митрофанов
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«Химки» не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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