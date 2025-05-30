Митрофанов объяснил, почему РФС не комментирует процедуру лицензирования клубов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о том, как прошла процедура лицензирования клубов, подававших заявление на получение лицензии РФС-1.

«30 мая 2025-го в РФС завершается процедура лицензирования футбольных клубов, которые подавали заявление на получение лицензии РФС-1. Данная процедура осуществляется в соответствии с графиком, она предусматривает определенные сроки и регулируется правилами лицензирования.

Почему РФС не комментирует саму процедуру? Это вопрос внутренней финансово-хозяйственной деятельности клубов. Данная информация предоставляется клубами в РФС на условиях конфиденциальности. Большая часть сотрудников РФС не имеют доступа к этой информации, как и лига. Когда тот или иной клуб хочет прокомментировать — мы не возражаем. Это их коммерческая тайна.

В рамках лицензии РФС-1 и УЕФА рассматривалось 22 комплекта документов. Принято решение о выдаче 19 лицензий РФС-1. Выдано 6 лицензий УЕФА для участия в их соревнованиях. И одна лицензия УЕФА для женских команд. Трем клубам было отказано — СКА-Хабаровск, «Черноморец» и «Химки». Основания для отказа были разные, — заявил Митрофанов.

«Химки» по итогам сезоне РПЛ-2024/25 заняли 12-е место в турнирной таблице. В первом лиге «Черноморец» стал третьим, а «СКА-Хабаровск» — шестым.