Махачкалинское «Динамо» продлит контракт с Биджиевым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» сообщил, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Хасанби Биджиевым.

«Биджиев — наш тренер. Контракт с ним будет продлен. Другие кандидаты летом рассматриваться не будут», — сказал Газизов «СЭ».

В дебютном сезоне в РПЛ махачкалинская команда под руководством Биджиева заняла 11-е место.