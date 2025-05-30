Митрофанов: «Черноморцу» отказано из-за отсутствия стадиона. «Химки» не подтвердили наличие финансовых гарантий»

Митрофанов объяснил, почему «Черноморец» и «Химки» не получили лицензию для РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему «Черноморцу» и «Химками» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

— «Черноморцу» было отказано в связи с невыполнением инфраструктурного пункта, в связи с отсутствием стадиона. «Химки» не подтвердили наличие финансовых гарантий для осуществления своей деятельности в сезоне-2025/26. Комиссия отмечает, что процедура становится более простой и удобной для клубов. Отмечаем, что доходы футбольных клубов снижаются на 15-20 процентов. Не все клубы учитываю трансферную часть расходов, это означает, что реальные расходы еще больше, — сказал Митрофанов.

«Химки» по итогам сезоне РПЛ-2024/25 заняли 12-е место в турнирной таблице. В первом лиге «Черноморец» стал третьим.