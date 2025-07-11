Митрофанов — о возможном обращении «Урала» в CAS: «Я не вижу никаких нарушений»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов о том, что «Урал» может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если клубу не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право сыграть в РПЛ.

— У каждого клуба есть право отстаивать свои интересы, если они считают, что они были нарушены. Есть механизмы защиты интересов. Я не вижу оснований для этого, как и не вижу нарушений. Стык между «Уралом» и «Оренбургом»? Не рассматривали этот вопрос. Если бы мы находились с вами в мае, вариантов для принятия решений было больше, но там собирались материалы.

9 июля «СЭ» сообщил, что «Урал» готов обратиться в CAS, если ему не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ.

10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ-2025/26, а 11 июля в состав чемпионата России был включен «Оренбург».

«Урал» по итогам сезоне первой лиги-2024/25 занял четвертое место и в стыковых матчах за выход в премьер-лигу уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).