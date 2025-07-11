11 июля 2025, 16:35

Митрофанов: «Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»? Таким людям я предложил бы алюминиевые шапочки»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал мнение некоторых людей, что включение «Сочи» и «Оренбурга» в состав участников РПЛ-2025/26 связано с «Зенитом».

— Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?

— Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон. Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.

— Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?

— Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация.

Скандал с &laquo;Торпедо&raquo;: КДК РФС исключил клуб из&nbsp;РПЛ.«Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ и Кубке. Автозаводцы — в первой лиге. Онлайн дня

«Сочи» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ победил «Пари НН» (1:2, 3:1). В переходные матчи команда, занявшая 5-е место в первой лиге, попала после того, как «Черноморец» (3-е место) не получил лицензию для участия в РПЛ.

«Оренбург» включили в состав участников чемпионата России-2025/26 вместо «Торпедо».

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
11
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак - : -
1.05 19:30 Локомотив – Динамо - : -
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

