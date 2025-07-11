Митрофанов: «Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»? Таким людям я предложил бы алюминиевые шапочки»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал мнение некоторых людей, что включение «Сочи» и «Оренбурга» в состав участников РПЛ-2025/26 связано с «Зенитом».
— Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?
— Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон. Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.
— Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?
— Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация.
«Сочи» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ победил «Пари НН» (1:2, 3:1). В переходные матчи команда, занявшая 5-е место в первой лиге, попала после того, как «Черноморец» (3-е место) не получил лицензию для участия в РПЛ.
«Оренбург» включили в состав участников чемпионата России-2025/26 вместо «Торпедо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|
2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|
6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|
7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|
8
|Динамо
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|
9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|
10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|
11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
13
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
14
|Динамо Мх
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|
15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|
16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
|1.05
|17:00
|Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.05
|19:30
|Локомотив – Динамо
|- : -
|2.05
|14:00
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|2.05
|16:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|2.05
|19:00
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.05
|14:30
|Сочи – Оренбург
|- : -
|3.05
|17:00
|Акрон – Краснодар
|- : -
|3.05
|19:30
|Ахмат – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Бителло
Динамо
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|23
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|25
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|25
|1
|2