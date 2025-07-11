Митрофанов: «Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»? Таким людям я предложил бы алюминиевые шапочки»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал мнение некоторых людей, что включение «Сочи» и «Оренбурга» в состав участников РПЛ-2025/26 связано с «Зенитом».

— Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?

— Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон. Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.

— Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?

— Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация.

«Сочи» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ победил «Пари НН» (1:2, 3:1). В переходные матчи команда, занявшая 5-е место в первой лиге, попала после того, как «Черноморец» (3-е место) не получил лицензию для участия в РПЛ.

«Оренбург» включили в состав участников чемпионата России-2025/26 вместо «Торпедо».