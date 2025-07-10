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10 июля 2025, 12:41

РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, сообщает РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял такое решение на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также московский клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

КДК наказал «Торпедо» за попытку повлиять на результаты трех домашних матчей первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Также решением комитета совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 и 10 лет соответственно.

Все три матча с участием «Торпедо», которые указаны в решении КДК РФС, судил главный арбитр Максим Перезва. Результаты этих игр: «Торпедо» — «Родина» — 0:0, «Торпедо» — «Урал» — 1:1, «Торпедо» — «Шинник» — 1:0.

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Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который занял 15-е место и вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25. Другим претендентом называется «Урал», ставший четвертым в первой лиге и проигравший стыковые матчи против «Ахмата» (2:1 и 0:2).

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды. Сообщалось, что функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.

8 июля был задержан арбитр Богдан Головко. По версии следствия, Головко сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота московского «Торпедо» в домашнем матче последнего, 34-го тура сезона первой лиги против «Камаза» (1:1).

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Источник: РФС
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ФК Торпедо (Москва)
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Источник: «Торпедо» исключили из РПЛ

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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