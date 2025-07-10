РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, сообщает РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял такое решение на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также московский клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

КДК наказал «Торпедо» за попытку повлиять на результаты трех домашних матчей первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Также решением комитета совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 и 10 лет соответственно.

Все три матча с участием «Торпедо», которые указаны в решении КДК РФС, судил главный арбитр Максим Перезва. Результаты этих игр: «Торпедо» — «Родина» — 0:0, «Торпедо» — «Урал» — 1:1, «Торпедо» — «Шинник» — 1:0.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который занял 15-е место и вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25. Другим претендентом называется «Урал», ставший четвертым в первой лиге и проигравший стыковые матчи против «Ахмата» (2:1 и 0:2).

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды. Сообщалось, что функционеров обвиняют в попытке давления на судью из Московской области Максима Перезву.

8 июля был задержан арбитр Богдан Головко. По версии следствия, Головко сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота московского «Торпедо» в домашнем матче последнего, 34-го тура сезона первой лиги против «Камаза» (1:1).

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.