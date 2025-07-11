РФС объявил о включении «Оренбурга» вместо «Торпедо» в РПЛ и Кубок России

«Оренбург» вместо «Торпедо» примет участие в чемпионате России сезона-2025/26, сообщает РФС.

На заседании бюро исполкома РФС было принято решение о включении «Оренбурга» вместо «Торпедо» в число участников РПЛ. Также оренбуржская команда сыграет в групповом турнире пути РПЛ FONBET Кубка России вместо автозаводцев. Московский клуб в сезоне-2025/26 выступит в первой лиге.

В сезоне-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. «Торпедо» в то же время заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.