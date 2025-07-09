«Урал» готов обратиться в CAS, если ему не дадут провести стыковой матч в случае исключения «Торпедо» из РПЛ

Как стало известно «СЭ», «Урал» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ему не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ в случае исключения «Торпедо».

9 июля появилась информация о том, что клуб из Екатеринбурга может заменить «Торпедо», которое с большой долей вероятности могут исключить из премьер-лиги из-за дела о подкупе судей.

По информации «СЭ», место «Торпедо» займет «Оренбург», занявший 15-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в первую лигу.

«Урал» в сезоне-2024/25 стал четвертым в первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах по сумме двух игр (2:1, 0:2). Ставший третьим в первой лиге «Черноморец» не смог принять участие в стыках из-за отсутствия нужной лицензии для РПЛ. Стыковые матчи также сыграла пятая команда первой лиги — «Сочи», сочинцы в последнем туре после поражения от «Черноморца» пропустили вперед «Урал» и затем победили «Пари НН» (1:2, 3:1). «Пари НН» позже остался в РПЛ решением бюро исполкома РФС с учетом отсутствия лицензии у 12-й команды премьер-лиги — «Химок».

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. Если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит (и/или) штраф до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков, лишение завоеванных наград, исключение из числа участников соревнований.