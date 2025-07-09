«Урал» готов обратиться в CAS, если ему не дадут провести стыковой матч в случае исключения «Торпедо» из РПЛ
Как стало известно «СЭ», «Урал» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ему не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ в случае исключения «Торпедо».
9 июля появилась информация о том, что клуб из Екатеринбурга может заменить «Торпедо», которое с большой долей вероятности могут исключить из премьер-лиги из-за дела о подкупе судей.
По информации «СЭ», место «Торпедо» займет «Оренбург», занявший 15-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в первую лигу.
«Урал» в сезоне-2024/25 стал четвертым в первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах по сумме двух игр (2:1, 0:2). Ставший третьим в первой лиге «Черноморец» не смог принять участие в стыках из-за отсутствия нужной лицензии для РПЛ. Стыковые матчи также сыграла пятая команда первой лиги — «Сочи», сочинцы в последнем туре после поражения от «Черноморца» пропустили вперед «Урал» и затем победили «Пари НН» (1:2, 3:1). «Пари НН» позже остался в РПЛ решением бюро исполкома РФС с учетом отсутствия лицензии у 12-й команды премьер-лиги — «Химок».
Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. Если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит (и/или) штраф до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков, лишение завоеванных наград, исключение из числа участников соревнований.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0