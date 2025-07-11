Митрофанов — о «Торпедо»: «Одного из наших судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений на поле»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в отношении руководителей «Торпедо» продолжается расследование уголовных дел.

— В настоящий момент продолжается расследование уголовных дел. В том числе по кейсу «Торпедо». Оглашение большого количество материалов не представляется возможным в силу тайны следствия. 10 июля состоялось заседание КДК, который рассмотрел заявление о возможном совершении противоправных действий со стороны руководителей «Торпедо». КДК их рассмотрел и установил — имела место быть попытка незаконного влияния на спортивный результат. Одного из наших судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров обращу внимание, что дисциплинарным регламентом наказываются не только сами нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. Это как в уголовном кодексе — наказывается не только убийство, но и его подготовка, попытка. Согласно 6 статье, попытка организовать договорной матч — наказуема. Судья отказался влиять на результат, сотрудничал с правоохранительными органами. Клуб не предоставил доказательств, которые опровергают это.

Специальная комиссия РФС и КДК единогласно пришли к решению в отношении физических лиц. Скородумов отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, Соболев — 5 лет. Торпедо также будет оштрафовано на 5 миллионов рублей. А также клуб будет исключен из розыгрыша РПЛ следующего сезона.

Сегодня состоялось бюро исполкома, нужно было внести изменения по вопросу исключения Торпедо. И необходимо было рассмотреть вопрос о составе участников РПЛ. Мы руководствовались положениями нового регламента. В соответствии с пунктом 4.5.6. — в случаях не предусмотренных регламентом решение об участниках принимается бюро исполкома. Исполком исходил из следующего — сохранение 16 участников соревнований, это поддержали все члены бюро. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ и которая заняла место выше. Единогласно было принято решение о включении «Оренбурга» в состав участников чемпионата. Хотел бы отдельно отметить, что санкция к «Торпедо» не влечет за собой пересмотр итогов ФНЛ. Это санкция за попытку организации договорного матча. «Торпедо» заняло второе место.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. Также решением КДК совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 и 10 лет соответственно.