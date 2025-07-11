Митрофанов — о «Торпедо»: «Одного из наших судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений на поле»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в отношении руководителей «Торпедо» продолжается расследование уголовных дел.
— В настоящий момент продолжается расследование уголовных дел. В том числе по кейсу «Торпедо». Оглашение большого количество материалов не представляется возможным в силу тайны следствия. 10 июля состоялось заседание КДК, который рассмотрел заявление о возможном совершении противоправных действий со стороны руководителей «Торпедо». КДК их рассмотрел и установил — имела место быть попытка незаконного влияния на спортивный результат. Одного из наших судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров обращу внимание, что дисциплинарным регламентом наказываются не только сами нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. Это как в уголовном кодексе — наказывается не только убийство, но и его подготовка, попытка. Согласно 6 статье, попытка организовать договорной матч — наказуема. Судья отказался влиять на результат, сотрудничал с правоохранительными органами. Клуб не предоставил доказательств, которые опровергают это.
Специальная комиссия РФС и КДК единогласно пришли к решению в отношении физических лиц. Скородумов отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, Соболев — 5 лет. Торпедо также будет оштрафовано на 5 миллионов рублей. А также клуб будет исключен из розыгрыша РПЛ следующего сезона.
Сегодня состоялось бюро исполкома, нужно было внести изменения по вопросу исключения Торпедо. И необходимо было рассмотреть вопрос о составе участников РПЛ. Мы руководствовались положениями нового регламента. В соответствии с пунктом 4.5.6. — в случаях не предусмотренных регламентом решение об участниках принимается бюро исполкома. Исполком исходил из следующего — сохранение 16 участников соревнований, это поддержали все члены бюро. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ и которая заняла место выше. Единогласно было принято решение о включении «Оренбурга» в состав участников чемпионата. Хотел бы отдельно отметить, что санкция к «Торпедо» не влечет за собой пересмотр итогов ФНЛ. Это санкция за попытку организации договорного матча. «Торпедо» заняло второе место.
10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. Также решением КДК совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 и 10 лет соответственно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0