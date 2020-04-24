Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением о паузе в чемпионате России.

— У нас осталось восемь матчей, — приводит слова Беляева официальный сайт клуба. — Теоретически их можно провести за полтора месяца, чередуя один — два матча в неделю. Да, у тех, кто играет в Кубке России график будет сложнее, но зато мы завершим сезон. Это идеальный сценарий. Но опять же тут еще вопрос, когда нас соберут, сможем ли мы полноценно пройти месячную подготовку.

Я за то, чтобы чемпионат продолжился. Мы уже вроде на финише, по сути, остается сыграть совсем чуть-чуть, а мы останавливаемся. Получается, что все, что мы делали в предыдущих матчах, было зря. Должно быть какое-то логическое завершение.