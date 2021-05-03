Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как всегда перед концертами — одним глазом на рояль, другим на экран телевизора, — сказал Мацуев «СЭ». — Что тут сказать? Все было на нервах, сложнейший матч. Слава богу, что удача была на нашей стороне. Мы знаем, сколько «Арсенал» забрал очков у лидеров. «Спартак» — молодцы. Такие матчи выигрываются, как говорится, на жилах. Осталось два матча и надеюсь, что Лига чемпионов не за горами. Вчера было очень странное чувство, когда ты болел за «Зенит» и радовался победе прямого конкурента. Так уж легли карты. Как говорил Леонид Арнольдович Федун — «Мы не заслужили чемпионство». И я с ним согласен. Второе место для меня — это не триумф. Остались непростые матчи, но будет серьезно и интересно».

Мацуев также считает, что «Спартаку» лучше попробовать себя в стыковых матчах ЛЧ, чем начинать сезон в Лиге Европы.

«Для меня намного интереснее смотреть на «Спартак» в Лиге чемпионов. Это другой градус, другой кислород. И гимн, который приводит в трепет всех болельщиков. Лига чемпионов — это огромный опыт и финансы. Надо биться, ибо мы давно там не были. Как можно довольствоваться Лигой Европы? Будем надеяться и держать кулаки», — добавил Мацуев.

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка).

(Артем Бухаев)