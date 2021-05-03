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Алекс Крал: «Это был не лучший матч «Спартака»

19:15
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил игру своей команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

«Было хорошее поле. Это не лучший наш матч в этом сезоне. Но мы уезжаем с тремя очками — это самое главное. Борьба впереди», — сказал Крал «СЭ».

В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.

(Севастиан Терлецкий)

Арсенал Т — Спартак

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