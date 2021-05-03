Тедеско недоволен игрой «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я недоволен, потому что играли плохо. Это правда. Тем не менее, одержали победу. В конце сезона это очень важно. Были у нас матчи, когда играли хорошо, но не побеждали», - сказал Тедеско в эфире «Матч премьер».

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Локомотив» (52 очка).