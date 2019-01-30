Лука Джорджевич: "Аллергия на аренду? Конечно, больше не хочется идти этой дорогой"

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал, что у него аллергия на слово "аренда". Он отметил, что ему надоело кататься туда-сюда. Напомним, что нападающий до конца текущего сезона будет выступать за тульский клуб на правах аренды.

– Это ваша пятая аренда. Нет аллергии на это слово?

– Да, есть. Конечно, больше не хочется идти этой дорогой. Понятно, что раньше, когда уезжал в аренду, был не готов играть в "Зените" из-за конкуренции с большими футболистами. Но точно уверен, что мог бы спокойно играть в Санкт-Петербурге – как сейчас, так и в прошлом году.

Не в первый раз я много забивал на сборах, минувшим летом, наверное, больше всех в команде. Но снова не получил шанс, у "Зенита" были другие планы. А мне надоело кататься туда-сюда. Посмотрим, что будет будущим летом, но, полагаю, всем все понятно.

– Летом среди ваших вариантов назывались "Уфа", "Оренбург" и "Ростов", а также ЦСКА и английские клубы. Речь шла о полноценном трансфере. Почему в итоге решили вернуться в "Арсенал"?

– Есть две причины. Олег Кононов летом мне очень часто звонил. И в "Арсенале" все знакомо, не нужно было готовиться к чему-то новому и тратить время на адаптацию. Да, были варианты с несколькими командами в России. Но два главных фактора – Кононов и клуб.

– Вы мечтали играть в Санкт-Петербурге. Что теперь?

– Вера была большой, но мне понятно, что в футбол не играют 50 лет и для каждого футболиста это достаточно короткая история. И у меня, наверное, больше ждать уже не получится – как и "Зенит" не будет ждать меня. Могу только сказать, что когда думаю о "Зените", сразу сильно расстраиваюсь. Очень хотел с первого дня показать болельщикам и городу, что я могу играть, что достаточно хорош и способен помочь клубу достичь целей. Иногда получалось, но в большей степени – нет.

– Сергей Семак что-то говорил вам перед отъездом, вы остаетесь на связи с Санкт-Петербургом?

– Это еще одна причина, по которой думаю, что летом уйду – со мной никто не связывается. Сергей Семак – отличный человек, он здорово мне помог, когда я только перешел в "Зенит". Надеюсь, у него все получится в тренерской карьере. Но, наверное, не вместе со мной. Пока так.

Лука Джорджевич: "Когда думаю о "Зените", сразу сильно расстраиваюсь"