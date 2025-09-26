Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ: «Приезжают не выдающиеся иностранцы»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«Думаю, что мы пробовали раздувать лимит, но это нам не помогло, не двинуло наш футбол куда-то. Иностранцы все равно приезжают не выдающиеся. Поэтому надо думать теперь о другом — как дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых. Может быть, это сдвинет наш футбол», — сказал Ловчев «СЭ» на благотворительном медиатурнире «Лига Добра», который прошел 25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области.

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».