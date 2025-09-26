Ловчев считает, что чемпионство «Краснодара» — случайность: «У «Зенита» сильнее игроки»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я не сомневался, что «Зенит» обыграет «Краснодар». Потому что у них сильнее футболисты. У них игроки просто сильнее, чем в «Динамо», «Спартаке» и где хочешь. В прошлом сезоне тоже были сильнее, но чемпионами не стали? Да, но это случайность», — сказал Ловчев «СЭ» на благотворительном медиатурнире «Лига Добра», который прошел 25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 очка.