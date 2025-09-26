Агент Батракова — об интересе из Европы: «Все клубы из Испании, Италии и Франции мелькали в разговорах с агентами»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к игроку.

«Говорить, что какой-то клуб обращался к нам или в «Локомотив», неправильно. Были звонки от агентов, которые представляли команды. Можно назвать все команды. Но это не совсем правильный и серьезный подход. Договорились, если какой-то представитель выйдет на нас, мы попросим авторизацию от клуба. Сейчас можно назвать любой клуб, который мелькал в разговорах с агентами. Команды из Испании, Италии и Франции? Все клубы, которые принимают участие в этих чемпионатах, мелькали в разговорах. В какой-то момент перестаешь относиться серьезно к подобным звонкам — конкретики нет никакой. Серьезные клубы ведут себя по-другому», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.