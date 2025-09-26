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Агент Батракова — об интересе из Европы: «Все клубы из Испании, Италии и Франции мелькали в разговорах с агентами»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к игроку.

«Говорить, что какой-то клуб обращался к нам или в «Локомотив», неправильно. Были звонки от агентов, которые представляли команды. Можно назвать все команды. Но это не совсем правильный и серьезный подход. Договорились, если какой-то представитель выйдет на нас, мы попросим авторизацию от клуба. Сейчас можно назвать любой клуб, который мелькал в разговорах с агентами. Команды из Испании, Италии и Франции? Все клубы, которые принимают участие в этих чемпионатах, мелькали в разговорах. В какой-то момент перестаешь относиться серьезно к подобным звонкам — конкретики нет никакой. Серьезные клубы ведут себя по-другому», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
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Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

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