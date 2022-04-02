«Теперь мы знаем, как себя чувствуют фанаты хоккея». «Спартак» пошутил про матч с «Локомотивом»

«Спартак» сравнил футбольных фанатов с хоккейными болельщиками во время матча с «Локомотивом»

«Спартак» в своем Telegram-канале пошутил над состоянием поля во время матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Теперь мы знаем, как себя чувствуют фанаты хоккея, когда ищут шайбу», — говорится в сообщении.

Встреча проходит в тяжелых погодных условиях. Газон покрыт снегом, а оранжевый мяч практически не видно сверху.

Игра была отложена на целый час из-за снегопада и очистки поля «РЖД Арены» от снега. После первого тайма счет ничейный 0:0.