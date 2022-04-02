На матче «Локомотив» — «Спартак» не будет офсайдных линий ВАР

Матч 23 тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» пройдет без использования ВАР офсайдных линий.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.