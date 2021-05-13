Спортивный юрист посоветовал «Оренбургу» запросить ускоренное рассмотрение дела о лицензии для РПЛ в CAS

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о возможном обращении «Оренбурга» в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу обжалования отказа Российского футбольного союза (РФС) в выдаче клубу лицензии для участия в Тинькофф РПЛ.

«Действующий регламент РФС предусматривает возможность обжалования решения апелляционного комитета РФС именно в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. При этом срок на обжалование, составляющий стандартные для CAS три недели, отсчитывается с даты решения апелляционного комитета. Но сроки рассмотрения CAS дела по обычной процедуре могут затянуться до 9-12 месяцев, поэтому клубу есть смысл ходатайствовать об ускоренном рассмотрении дела, это абсолютно нормальная процедура для подобных случаев», — приводит ТАСС слова Пацева.

12 мая РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ. Команда гарантировала себе второе место в таблице Олимп-ФНЛ по итогам сезона-2020/21, что позволяет выйти в премьер-лигу.