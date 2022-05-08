«Локомотив» — «Рубин»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Локомотив» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

Единственный гол забил полузащитник «Локо» Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.