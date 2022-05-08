Леонченко: «В ближайшее время будет понимание по Кубку лиги»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, обсуждается идея проведения нового турнира в России.

Кроме того, он добавил, что Россия остается членом ФИФА и не будет закрываться от остального мира.

— Вы сказали, что надо получить дополнительный турнир. Вы имеете ввиду усилить чемпионат России или Кубок Лиги?

— Скрывать нечего, что есть обсуждения. Есть различные форматы. Думаю, в ближайшее время будет понимание, потому что следующий сезон не за горами.

— Вы сказали насчет легионеров. Какой вы видите смысл в покупки еще одного иностранца? Помимо того, что это инвестиция в западный рынок, это еще и опасно, потому что российские команды могут лишиться прав на футболистов.

—Во-первых, до сих пор мы остаемся членами ФИФА. Те правила, которые есть, распространяются и на нас. Пока эти правила существуют, мы будем их выполнять. Мы не можем закрываться от остального мира. Не вижу в этом смысла. Чемпионат России интересен, у нас есть возможность для развития собственного рынка, но мы не хотим его закрыть, зачем.