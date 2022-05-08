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Леонченко: «В ближайшее время будет понимание по Кубку лиги»

Гендиректор «Локомотива» заявил, что есть различные форматы проведения Кубка лиги
Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, обсуждается идея проведения нового турнира в России.

Кроме того, он добавил, что Россия остается членом ФИФА и не будет закрываться от остального мира.

— Вы сказали, что надо получить дополнительный турнир. Вы имеете ввиду усилить чемпионат России или Кубок Лиги?

— Скрывать нечего, что есть обсуждения. Есть различные форматы. Думаю, в ближайшее время будет понимание, потому что следующий сезон не за горами.

— Вы сказали насчет легионеров. Какой вы видите смысл в покупки еще одного иностранца? Помимо того, что это инвестиция в западный рынок, это еще и опасно, потому что российские команды могут лишиться прав на футболистов.

—Во-первых, до сих пор мы остаемся членами ФИФА. Те правила, которые есть, распространяются и на нас. Пока эти правила существуют, мы будем их выполнять. Мы не можем закрываться от остального мира. Не вижу в этом смысла. Чемпионат России интересен, у нас есть возможность для развития собственного рынка, но мы не хотим его закрыть, зачем.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 1
Реал 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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