«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 17.30 мск.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто, Кристиан, Черников, Боселли, Воробьев, Кордоба.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Игор Ногейра, Лангович, Михайлов, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.