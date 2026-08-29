«Факел» — «Зенит»: Семак сделал тройную замену во втором тайме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал тройную замену во втором тайме матча против «Факела» в 6-м туре РПЛ.

При счете 0:0 на 65-й минуте на поле вышли Александр Соболев, Кевин Андраде и Вячеслав Караваев. Они заменили Фелипе Аугусто, Джон Джона и Романа Вегу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.