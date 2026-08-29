В махачкалинском «Динамо» заявили, что клуб еще не договорился о переходе Аззи в ЦСКА: «Переговоры ведутся»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе защитника динамовцев Мохамеда Аззи в ЦСКА. О трансфере игрока сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Переговоры ведутся. Об окончании трансфера говорить пока рано. Если он выехал в Казань, значит, еще не договорились. Приоритетный ли вариант ЦСКА? Нельзя говорить в одну сторону. У нас есть предложения и от других клубов. Еще есть желание самого игрока. Мы хотим сохранить Мохамеда, но его интересы тоже будем учитывать», — сказал Газизов «СЭ».

Аззи выступает за махачкалинское «Динамо» с зимы 2025 года.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 5 матчей и отдал одну голевую передачу.