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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о переходе защитника Мохамеда Аззи в ЦСКА

В махачкалинском «Динамо» заявили, что клуб еще не договорился о переходе Аззи в ЦСКА: «Переговоры ведутся»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе защитника динамовцев Мохамеда Аззи в ЦСКА. О трансфере игрока сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Переговоры ведутся. Об окончании трансфера говорить пока рано. Если он выехал в Казань, значит, еще не договорились. Приоритетный ли вариант ЦСКА? Нельзя говорить в одну сторону. У нас есть предложения и от других клубов. Еще есть желание самого игрока. Мы хотим сохранить Мохамеда, но его интересы тоже будем учитывать», — сказал Газизов «СЭ».

Аззи выступает за махачкалинское «Динамо» с зимы 2025 года.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 5 матчей и отдал одну голевую передачу.

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Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
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