Игра между «Факелом» и «Зенитом» проходит с ограничениями в работе системы ВАР

Матч между «Факелом» и «Зенитом» в 6-м туре РПЛ проходит с ограничениями в работе системы ВАР.

Титр об этом появился в трансляции в ходе второго тайма. «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями системы ВАР», — говорилось в сообщении.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.