Леонченко: «Если будет принято такое решение ФИФА, то это нанесет урон системе»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что ФИФА не может исключить Россию из своей системы. По его словам, в этом нет смысла.

— Если будет принято такое решение ФИФА, то это нанесет урон системе, которая существует давно и позволяет зарабатывать на футболистах всем клубам. Это будет беспрецедентное решение.

— Вы верите в такой исход?

— Теоретически возможно все, но я не вижу в этом большого смысла, потому что у нас за рубежом играют футболисты. Нам должны зарубежные клубы. Мы должны зарубежным клубам. Это единая система. Надеюсь, такого не произойдет.

— Что сейчас будет привлекать иностранцев в РПЛ? Учитывая, что еврокубков нет.

— Я считаю, что у нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. У нас огромный потенциал не только в РПЛ, но и в ФНЛ.