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8 мая, 23:26

Леонченко: «Если будет принято такое решение ФИФА, то это нанесет урон системе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что ФИФА не может исключить Россию из своей системы. По его словам, в этом нет смысла.

— Если будет принято такое решение ФИФА, то это нанесет урон системе, которая существует давно и позволяет зарабатывать на футболистах всем клубам. Это будет беспрецедентное решение.

— Вы верите в такой исход?

— Теоретически возможно все, но я не вижу в этом большого смысла, потому что у нас за рубежом играют футболисты. Нам должны зарубежные клубы. Мы должны зарубежным клубам. Это единая система. Надеюсь, такого не произойдет.

— Что сейчас будет привлекать иностранцев в РПЛ? Учитывая, что еврокубков нет.

— Я считаю, что у нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. У нас огромный потенциал не только в РПЛ, но и в ФНЛ.

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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«Локомотив» — «Рубин»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
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14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
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15.05 14:00
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