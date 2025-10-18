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18 октября 2025, 08:45

«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 18&nbsp;октября 2025 года.«Локомотив» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — ЦСКА можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч железнодорожников и армейцев в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также московское игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
ЦСКА

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место в лиге, армейцы с 24 очками идут первыми.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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