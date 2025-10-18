«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче чемпионата России

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — ЦСКА можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч железнодорожников и армейцев в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также московское игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 19:45. РЖД Арена (Москва)

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место в лиге, армейцы с 24 очками идут первыми.