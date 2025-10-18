«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Динамо» Махачкала и «Краснодар» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 18 октября. Игра будет проходить на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча махачкалинцев и краснодарцев. Следить за основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 11 турах «Динамо» набрало 10 очков и располается на 12-м месте в чемпионате России. «Краснодар» с 23 очками идет третьим.