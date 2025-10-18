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18 октября 2025, 09:14

Экс-игрок «Динамо» Яхимович: «Черчесов захочет доказать: я — тренер круче, чем Карпин»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

«В матче с «Локомотивом» атака «Динамо» мне понравилась, я прямо почувствовал, что вернулась атакующая игра с осмысленными действиями. Думал, что дожмем «Локомотив», но пропустили много. Думаю, сейчас Валерий Георгиевич Карпин внесет коррективы по игре в обороне, а в атаке ждем такую же классную игру. Зрителям на стадионе приятно смотреть такую игру «Динамо».

По составу «Динамо», конечно же, лучше «Ахмата», плюс мы играем на своем поле, так что жду только победу. И Карпин, и Черчесов — большие тренеры по российским меркам. Черчесов — бывший тренер сборной и «Динамо», плюс они оба бывшие игроки «Спартака». Естественно, Черчесов будет по полной настраивать своих игроков, ему будет очень важен этот матч в плане самоутверждения, захочется доказать, что «я — тренер круче, чем Карпин».

С мотивацией точно все будет в порядке, так что, думаю, будет рубка. «Ахмат» станет играть вторым номером, а «Динамо» — больше атаковать. Главное — не пропускать быстрые атаки «Ахмата». В общем, интересно будет посмотреть на этот матч, обязательно пойду на стадион и поболею за ребят, чего и всем советую.

С турнирной точки зрения «Динамо» победа важнее, плюс влияет атмосфера домашней игры, турнирная таблица и все остальное. Моя ставка — на «Динамо», — сказал Яхимович «СЭ».

Московское «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Обе команды набрали по 15 очков в 11 турах чемпионата России: москвичи располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, грозненцы — на девятой.

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Валерий Карпин
Станислав Черчесов
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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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