18 октября, 21:45
«Локомотив» разгромил ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Московское дерби в 12-м туре чемпионата России.
«Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0
Голы забили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко. Два результативных паса у Дмитрия Баринова.
«Локо» возглавил таблицу РПЛ — 26 очков. Далее идут «Краснодар» (26) и ЦСКА (24).
90+4-я минута. «Локомотив» с мячом. ЦСКА уже смирился с поражением. Такой вывод можно сделать по слабому прессингу на последних минутах.
«Локомотив» забил третий гол в ворота ЦСКА
88-я минута. ГООЛ! Отличная атака железнодорожников — 3:0. Баринов открылся на фланге и сделал передачу на свободного Комличенко, который поразил ближний угол.
87-я минута. Лукин сыграл на опережении после паса шведой от Пруцева. Могла быть опасная атака «Локо».
84-я минута. «Локомотив» опустился на свою половину поля и полагается лишь на контратаки.
81-я минута. Еще один момент у гостей. Дивеев пробил вторым темпом. Мяч нырнул рядом со штангой. У защитника ЦСКА снова открылось кровотечение.
80-я минута. Митрюшкин выручил после удара Алеррандро в ближний угол. ЦСКА в атаке.
76-я минута. «Локомотив» уверенно контролирует игру, хотя ЦСКА не оставляет попыток сократить отставание.
72-я минута. Батраков не дал убежать Кисляку. Желтая карточка хавбеку «Локомотива».
70-я минута. Руденко заменил Пиняев. Свежая кровь на фланг нападения «Локомотива».
Комличенко вышел вместо Карпукаса.
69-я минута. «Локомотив» чудом не забил третий гол. Удар Батракова из вратарской отразил Тороп, а уже на добивании спасли защитники армейцев.
67-я минута. Баринов срубил Кармо и получил желтую карточку. Бразилец уже второй горчичник на себе заработал.
Гол «Локомотива» отменен
64-я минута. Руденко все-таки был в офсайде. Счет изменен на 2:0 в пользу «Локо».
«Локомотив» забил третий гол в ворота ЦСКА
61-я минута. ГООЛ! Руденко вышел один на один и пробил в правый угол — 3:0.
57-я минута. Тороп дважды выручил после прострела с левого фланга. В штрафной ЦСКА если не паника, то однозначно чувствуется напряжение.
54-я минута. ЦСКА владеет мячом в первые минуты второго тайма. Сменил игровую схему Челестини — в центре поля стало больше игроков ЦСКА.
46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.
У ЦСКА в перерыве Вильягра заменил Жоау Виктора.
45+5-я минута. Звучит свисток на перерыв. Мощный тайм от «Локомотива».
Воробьев с улыбкой покидает поле. Такой гол запомнится на всю жизнь.
«Локомотив» забил чудо-гол в концовке тайма
45+4-я минута. ГООЛ! Вот это мяч!! Тороп завозился и попытался выбить мяч. Воробьев догнал его у углового флажка и прямо оттуда пальнул почти с нулевого угла. Мяч каким-то чудом залетел в ворота — 2:0.
45+1-я минута. Фассон после скидки пробил резаным ударом рядом с девяткой. Очень много моментов у «Локо» в первом тайме.
44-я минута. Руденко сфолил на Кармо и заработал желтую карточку. В это время Воробьеву оказывают медицинскую помощь.
42-я минута. «Локомотив» с легкостью создает остроту у ворот соперника. В атаке очень комфортно себя чувствуют хозяева.
39-я минута. Глебов пальнул в касание — очень опасно. Мяч в полуметре от штанги пролетел.
36-я минута. Карпукас спас «Локомотив» после удара Алеррандро в пустые ворота. Голевой шанс у ЦСКА.
33-я минута. Счет по ударам в створ равный — 2:2. Но насколько опаснее они были у «Локомотива».
32-я минута. Дивеев разбил нос после столкновения головами с Карпукасом. Медики оказывают помощь защитнику ЦСКА.
Параллельно ВАР оценивал эпизод на предмет пенальти в ворота «Локомотива». Игра продолжается.
30-я минута. ЦСКА пока в легком шоке от давления «Локомотива». Но стараются армейцы. Вот, например, Кармо заработал угловой.
26-я минута. Батраков не реализовал выход один на один, пробив выше ворот. Убежал от Дивеева как от стоячего.
25-я минута. Глебов обыграл Сильянова, сблизился с воротами и пробил в угол. Митрюшкин на месте.
23-я минута. Руденко убежал в контратаку и пробил в дальний угол — неточно, но опасно. Вариативная атака у «Локомотива».
22-я минута. «Локо» глубоко встречает ЦСКА на своей половине. Теперь очередь армейцев предлагать что-то в атаке.
«Локомотив» вышел вперед в матче с ЦСКА
17-я минута. ГООЛ! Какой мяч положил Батраков — 1:0. Дальний удар из-за пределов штрафной получился у хавбека — мяч от штанги залетел в верхний угол.
15-я минута. Батракова видно из любой точки стадиона. Обесцветил волосы молодой хавбек железнодородников.
11-я минута. «Локомотив» сделал ставку на агрессивное начало. ЦСКА пока справляется с давлением.
8-я минута. Еще один удар от «Локо». Баринов развернулся и пробил с левой ноги. Тороп на месте.
6-я минута. Челестини что-то жестко высказывает своим игрокам. Мол, плотнее нужно играть с соперником.
5-я минута. Воробьев из вратарской покатил Фассону. Удар бразильца был заблокирован. Повтор показал, что форвард был в офсайде.
1-я минута. Кармо нанес удар на 36-й секунде. Мяч задел кого-то из игроков хозяев и ушел на угловой.
Стартовый состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Кармо, Алеррандро.
Запасные: Баровский, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Вильягра, Верде, Руис, Бандикян, Пополитов, Шуманский, Попович.
Стартовый состав «Локомотива»
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.
Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Морозов, Рамирес, Годяев, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Бакаев, Пиняев, Комличенко.
Акинфеев не сыграет с «Локомотивом»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч с «Локомотивом».
«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», — цитирует журналист Иван Карпов руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова в Telegram-канале.
«Локомотив» — ЦСКА: последние личные встречи
В последних десяти матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал лишь две победу, у ЦСКА — пять, еще три матча завершились вничью. Последний раз «Локо» побеждал ЦСКА в домашнем матче РПЛ больше четырех лет назад — 27 февраля 2021 года.
«Локомотив» — ЦСКА: турнирное положение
«Локомотив» (23 очка) идет вторым, опережая «Краснодар» (23) по дополнительным показателям. Железнодорожники еще ни разу не проиграли в этом сезоне РПЛ — 6 побед и 5 ничьих.
ЦСКА после 11 туров набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата России. Армейцы выиграли последние три матча в РПЛ.
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА
В прямом эфире игру «Локомотив» — ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 19:45 мск.
Алексей Александров
С нормальным судейством кони в жопе.
18.10.2025
winvem
А скоро Акинфеев закончит карьеру
18.10.2025
Константин Кочеров
Лошадки высотой под РЖД попали:ok_hand::rofl:
18.10.2025
Maxim B
Вот не купили судью,такая игра
18.10.2025
Stranger in the Night
Шняка... подобие ЧердАкА
18.10.2025
Stranger in the Night
Были кони - стали пони.
18.10.2025
PetrovVV
Локо лучше и в нападении, и в защите!
18.10.2025
Сергей Гречин
Невозможно слушать комментатора! Что за клоун комментирует матч?
18.10.2025
Dmitry Koltsov
привозит(
18.10.2025
Maxim B
Это не левый пенальти,в ворота Спартак,здесь играть надо
18.10.2025
Dmitry Koltsov
Конифея ворота срочно
18.10.2025
Владимир Sheff
Тороп никогда не станет Акинфеевым. Выключаться из игры недопустимо вратарю ЦСКА.
18.10.2025
oleg ves
лошадь попала под поезд!
18.10.2025
oleg ves
голешник знатный
18.10.2025
Master Sborka
Тороп не тащит совсем....
18.10.2025
Russpiel
Алеррандро просто нулевой - щекой суёт когда все ворота с подъёма открыты.
18.10.2025
Алексей Александров
Будем надеятся, что судейство будет справедливым.
18.10.2025
Maxim B
Как со Спартаком не получится,такие пенали не поставят
18.10.2025
александр н мах
надеюсь на хорошую игру. болею за паровозов, но цеске тоже симпатизирую. в основнов конечно за игорёшу акинфеева. в общем если нормально погоняют-мне чес пох результат)))
18.10.2025
Олег Кажедуб
МЫ ЦСКА МЫ ПОБЕДИМ ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ КРАСНО-СИНИЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ В РОССИИ НЕТ ЕЩЁ ПОКА КОМАНДЫ ЛУЧШЕ Ц С К А
18.10.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2