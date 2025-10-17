Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
18 октября, 21:45

«Локомотив» разгромил ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Московское дерби в 12-м туре чемпионата России.

Новое Ранее
18 октября, 21:45

«Локомотив» разгромил ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
ЦСКА

18 октября, 21:43

«Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0

Голы забили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко. Два результативных паса у Дмитрия Баринова.

«Локо» возглавил таблицу РПЛ — 26 очков. Далее идут «Краснодар» (26) и ЦСКА (24).

18 октября, 21:41

90+4-я минута. «Локомотив» с мячом. ЦСКА уже смирился с поражением. Такой вывод можно сделать по слабому прессингу на последних минутах.

18 октября, 21:38

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

18 октября, 21:35

«Локомотив» забил третий гол в ворота ЦСКА

88-я минута. ГООЛ! Отличная атака железнодорожников — 3:0. Баринов открылся на фланге и сделал передачу на свободного Комличенко, который поразил ближний угол.

18 октября, 21:34

87-я минута. Лукин сыграл на опережении после паса шведой от Пруцева. Могла быть опасная атака «Локо».

18 октября, 21:32

84-я минута. «Локомотив» опустился на свою половину поля и полагается лишь на контратаки.

18 октября, 21:27

81-я минута. Еще один момент у гостей. Дивеев пробил вторым темпом. Мяч нырнул рядом со штангой. У защитника ЦСКА снова открылось кровотечение.

18 октября, 21:27

80-я минута. Митрюшкин выручил после удара Алеррандро в ближний угол. ЦСКА в атаке.

18 октября, 21:25

76-я минута. «Локомотив» уверенно контролирует игру, хотя ЦСКА не оставляет попыток сократить отставание.

18 октября, 21:19

72-я минута. Батраков не дал убежать Кисляку. Желтая карточка хавбеку «Локомотива».

18 октября, 21:18

70-я минута. Руденко заменил Пиняев. Свежая кровь на фланг нападения «Локомотива».

Комличенко вышел вместо Карпукаса.

18 октября, 21:16

69-я минута. «Локомотив» чудом не забил третий гол. Удар Батракова из вратарской отразил Тороп, а уже на добивании спасли защитники армейцев.

18 октября, 21:14

67-я минута. Баринов срубил Кармо и получил желтую карточку. Бразилец уже второй горчичник на себе заработал.

18 октября, 21:10

Гол «Локомотива» отменен

64-я минута. Руденко все-таки был в офсайде. Счет изменен на 2:0 в пользу «Локо».

18 октября, 21:09

62-я минута. Ждем решения ВАР по моменту. Вероятно, был офсайд у Руденко.

18 октября, 21:09

«Локомотив» забил третий гол в ворота ЦСКА

61-я минута. ГООЛ! Руденко вышел один на один и пробил в правый угол — 3:0.

18 октября, 21:05

57-я минута. Тороп дважды выручил после прострела с левого фланга. В штрафной ЦСКА если не паника, то однозначно чувствуется напряжение.

18 октября, 21:03

54-я минута. ЦСКА владеет мячом в первые минуты второго тайма. Сменил игровую схему Челестини — в центре поля стало больше игроков ЦСКА.

18 октября, 20:59

51-я минута. Митрюшкин столкнулся с Алеррандро. Пауза в игре.

18 октября, 20:54

47-я минута. Круговой замыкал прострел слева — неточно, но опасно.

18 октября, 20:53

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

У ЦСКА в перерыве Вильягра заменил Жоау Виктора.

18 октября, 20:37

45+5-я минута. Звучит свисток на перерыв. Мощный тайм от «Локомотива».

Воробьев с улыбкой покидает поле. Такой гол запомнится на всю жизнь.

18 октября, 20:35

«Локомотив» забил чудо-гол в концовке тайма

45+4-я минута. ГООЛ! Вот это мяч!! Тороп завозился и попытался выбить мяч. Воробьев догнал его у углового флажка и прямо оттуда пальнул почти с нулевого угла. Мяч каким-то чудом залетел в ворота — 2:0.

18 октября, 20:33

45+2-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

18 октября, 20:33

45+1-я минута. Фассон после скидки пробил резаным ударом рядом с девяткой. Очень много моментов у «Локо» в первом тайме.

18 октября, 20:31

44-я минута. Руденко сфолил на Кармо и заработал желтую карточку. В это время Воробьеву оказывают медицинскую помощь.

18 октября, 20:30

42-я минута. «Локомотив» с легкостью создает остроту у ворот соперника. В атаке очень комфортно себя чувствуют хозяева.

18 октября, 20:26

39-я минута. Глебов пальнул в касание — очень опасно. Мяч в полуметре от штанги пролетел.

18 октября, 20:23

36-я минута. Карпукас спас «Локомотив» после удара Алеррандро в пустые ворота. Голевой шанс у ЦСКА.

18 октября, 20:21

33-я минута. Счет по ударам в створ равный — 2:2. Но насколько опаснее они были у «Локомотива».

18 октября, 20:20

32-я минута. Дивеев разбил нос после столкновения головами с Карпукасом. Медики оказывают помощь защитнику ЦСКА.

Параллельно ВАР оценивал эпизод на предмет пенальти в ворота «Локомотива». Игра продолжается.

18 октября, 20:18

30-я минута. ЦСКА пока в легком шоке от давления «Локомотива». Но стараются армейцы. Вот, например, Кармо заработал угловой.

18 октября, 20:13

26-я минута. Батраков не реализовал выход один на один, пробив выше ворот. Убежал от Дивеева как от стоячего.

18 октября, 20:11

25-я минута. Глебов обыграл Сильянова, сблизился с воротами и пробил в угол. Митрюшкин на месте.

18 октября, 20:09

23-я минута. Руденко убежал в контратаку и пробил в дальний угол — неточно, но опасно. Вариативная атака у «Локомотива».

18 октября, 20:09

22-я минута. «Локо» глубоко встречает ЦСКА на своей половине. Теперь очередь армейцев предлагать что-то в атаке.

18 октября, 20:08

20-я минута. Неудачный стандарт от «Локо». Батраков попал в стенку.

18 октября, 20:04

«Локомотив» вышел вперед в матче с ЦСКА

17-я минута. ГООЛ! Какой мяч положил Батраков — 1:0. Дальний удар из-за пределов штрафной получился у хавбека — мяч от штанги залетел в верхний угол.

18 октября, 20:02

15-я минута. Батракова видно из любой точки стадиона. Обесцветил волосы молодой хавбек железнодородников.

18 октября, 19:58

11-я минута. «Локомотив» сделал ставку на агрессивное начало. ЦСКА пока справляется с давлением.

18 октября, 19:55

8-я минута. Еще один удар от «Локо». Баринов развернулся и пробил с левой ноги. Тороп на месте.

18 октября, 19:52

6-я минута. Челестини что-то жестко высказывает своим игрокам. Мол, плотнее нужно играть с соперником.

18 октября, 19:51

5-я минута. Воробьев из вратарской покатил Фассону. Удар бразильца был заблокирован. Повтор показал, что форвард был в офсайде.

18 октября, 19:50

4-я минута. Воробьев переборщил с навесом слева. Мяч все еще у «Локомотива».

18 октября, 19:48

1-я минута. Кармо нанес удар на 36-й секунде. Мяч задел кого-то из игроков хозяев и ушел на угловой.

18 октября, 19:47

Матч «Локомотив» — ЦСКА начался

1-я минута. Поехали!

18 октября, 18:49

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Кармо, Алеррандро.

Запасные: Баровский, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Вильягра, Верде, Руис, Бандикян, Пополитов, Шуманский, Попович.

18 октября, 18:49

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Морозов, Рамирес, Годяев, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Бакаев, Пиняев, Комличенко.

18 октября, 17:18

Акинфеев не сыграет с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч с «Локомотивом».

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», — цитирует журналист Иван Карпов руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова в Telegram-канале.

17 октября, 23:20

«Локомотив» — ЦСКА: последние личные встречи

В последних десяти матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал лишь две победу, у ЦСКА — пять, еще три матча завершились вничью. Последний раз «Локо» побеждал ЦСКА в домашнем матче РПЛ больше четырех лет назад — 27 февраля 2021 года.

17 октября, 23:15

«Локомотив» — ЦСКА: турнирное положение

«Локомотив» (23 очка) идет вторым, опережая «Краснодар» (23) по дополнительным показателям. Железнодорожники еще ни разу не проиграли в этом сезоне РПЛ — 6 побед и 5 ничьих.

ЦСКА после 11 туров набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата России. Армейцы выиграли последние три матча в РПЛ.

17 октября, 23:10

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА

В прямом эфире игру «Локомотив» — ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

17 октября, 23:05

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 19:45 мск.

17 октября, 23:00

Всем привет!

В субботу, 18 октября, состоится центральный матч 12-го тура РПЛ — «Локомотив» примет ЦСКА. «СЭ» будет внимательно следить за московским дерби. Присоединяйтесь!

  • Алексей Александров

    С нормальным судейством кони в жопе.

    18.10.2025

  • winvem

    А скоро Акинфеев закончит карьеру

    18.10.2025

  • Константин Кочеров

    Лошадки высотой под РЖД попали:ok_hand::rofl:

    18.10.2025

  • Maxim B

    Вот не купили судью,такая игра

    18.10.2025

  • Stranger in the Night

    Шняка... подобие ЧердАкА

    18.10.2025

  • Stranger in the Night

    Были кони - стали пони.

    18.10.2025

  • PetrovVV

    Локо лучше и в нападении, и в защите!

    18.10.2025

  • Сергей Гречин

    Невозможно слушать комментатора! Что за клоун комментирует матч?

    18.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    привозит(

    18.10.2025

  • Maxim B

    Это не левый пенальти,в ворота Спартак,здесь играть надо

    18.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    Конифея ворота срочно

    18.10.2025

  • Владимир Sheff

    Тороп никогда не станет Акинфеевым. Выключаться из игры недопустимо вратарю ЦСКА.

    18.10.2025

  • oleg ves

    лошадь попала под поезд!

    18.10.2025

  • oleg ves

    голешник знатный

    18.10.2025

  • Master Sborka

    Тороп не тащит совсем....

    18.10.2025

  • Russpiel

    Алеррандро просто нулевой - щекой суёт когда все ворота с подъёма открыты.

    18.10.2025

  • Алексей Александров

    Будем надеятся, что судейство будет справедливым.

    18.10.2025

  • Maxim B

    Как со Спартаком не получится,такие пенали не поставят

    18.10.2025

    18.10.2025

  • александр н мах

    надеюсь на хорошую игру. болею за паровозов, но цеске тоже симпатизирую. в основнов конечно за игорёшу акинфеева. в общем если нормально погоняют-мне чес пох результат)))

    18.10.2025

  • Олег Кажедуб

    МЫ ЦСКА МЫ ПОБЕДИМ ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ КРАСНО-СИНИЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ В РОССИИ НЕТ ЕЩЁ ПОКА КОМАНДЫ ЛУЧШЕ Ц С К А

    18.10.2025

