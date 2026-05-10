«Локомотив» — «Балтика»: Руденко открыл счет на 4-й минуте

«Локомотив» вышел вперед в матче 29-го тура чемпионата России против «Балтики» — 1:0.

На 4-й минуте счет открыл Александр Руденко, который сыграл на добивании после удара партнера по команде Евгения Морозова, отправившего мяч в перекладину.

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».