«Локомотив» — «Балтика»: Андраде получил прямую красную карточку

Защитник «Балтики» Кевин Андраде оставил команду в меньшинстве в матче 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

На 9-й минуте при счете 1:0 в пользу «Локомотива» футболист сфолил на полузащитнике железнодорожников Зелимхане Бакаеве, грубо атаковав того сзади у кромки поля. Главный арбитр Антон Фролов сначала показал Андраде желтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов назначил игроку красную карточку.

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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